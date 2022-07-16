Путин наградил двух жителей Татарстана медалями и одного - почетным званием

Фото: kremlin.ru

Трое жителей Татарстана удостоены государственных наград - медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.

Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получат начальник отдела управления по реализации нефти и нефтепродуктов «Татнефти» Луиза Багаутдинова и ведущий инженер по ремонту группы главного механика завода олигомеров и гликолей «Нижнекамскнефтехима» Валентина Зарипова. Заслуженным энергетиком России же стал директор филиала АО «Сетевая компания» — «Альметьевские электрические сети» Гамир Латипов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram