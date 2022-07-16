Личные подсобные хозяйства Татарстана обеспечены кормами на 64%

До начала сева озимых остается около месяца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на субботу, 16 июля, в Татарстане заготовлено 538 тысяч тонн кормов для личных подсобных хозяйств. Эта цифра составляет 64% от потребности, заявил замглавы Минсельзоха республики Ленар Гарипов в ходе совещания в Доме Правительства республики.

По его словам, что Высокогорский, Елабужский, Мамадышский и Черемшанский районы полностью обеспечили население сеном. А вот Актанышскому, Апастовскому, Камско-Устьинскому, Лаишевскому и Пестречинскому районам нужно усилить работу по заготовке кормов.

В общем же на сегодняшний день в регионе заготовлено 387 тысяч тонн сена и 1,8 миллиона тонн сенажа, что составляет 35% от плана. Более 50% от потребности заготовлено в Кайбицком, Бугульминском и Чистопольском районах.

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