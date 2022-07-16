Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2022 13:15

В ходе спецоперации на Украине погиб 27-летний офицер из Чистополя

У него остались жена и дочь
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Вячеслав Есипов выполнял свой воинский долг.

Вячеслав Есипов выполнял свой воинский долг.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Татарстана - 27-летний офицер Вячеслав Есипов из Чистополя. У него остались жена и дочь, сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что Есипов - внук Почетной жительницы Чистопольского района Марии Михайловны Есиповой.

О времени и месте прощания с героем пока не сообщается.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram