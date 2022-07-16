В ходе спецоперации на Украине погиб 27-летний офицер из Чистополя

Вячеслав Есипов выполнял свой воинский долг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Татарстана - 27-летний офицер Вячеслав Есипов из Чистополя. У него остались жена и дочь, сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что Есипов - внук Почетной жительницы Чистопольского района Марии Михайловны Есиповой.

О времени и месте прощания с героем пока не сообщается.

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