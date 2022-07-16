Коллективный иммунитет жителей Татарстана к COVID-19 снизился до 8,3%

За минувшие сутки в регионе выявили 40 новых случаев болезни. Фото: Ксения Высотина

За минувшие сутки в Татарстане выявили 40 новых случаев COVID-19, госпитализировали 38 зараженных и выписали трех переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 16 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 209 жителей республики, 149 687 из которых выздоровели, а 1 996 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 снизился до 8,3%.

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