В Казани до конца лета ограничат движение по улице Губкина

На участке будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 18 июля до 30 августа в Казани будет ограничено движение по улице Губкина. Речь идет об участке проезжей части возле домов №№№13 и №25 корп.2. Там будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения, сообщают власти города.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в столице Татарстана с 18 июля почти на месяц перекроют часть улицы Чистопольская. Причина этого - организация дополнительного въезда и выезда с территории строительной площадки.

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