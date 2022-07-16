Минземимущество Татарстана выставит на торги автомобиль BMW X5 за 1,5 миллиона рублей

Аукцион состоится 25 августа. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Минземимущество Татарстана планирует выставить на торги кроссовер BMW X5 xDrive 50i 2010 года выпуска, внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2005 года и легковушку Ford Explorer 2012 года. Начальная цена первого авто - 1 505 000 рублей, второго - 288 тысяч рублей, третьего - 911 тысяч рублей.

Ведомство отмечает, что у BMW есть сколы и трещины на лобовом стекле, отсутствует задняя полка багажного отделения, комплект передних и задних брызговиков и АКБ. Пробег иномарки составляет 117 тысяч километров.

Аукцион состоится 25 августа.

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