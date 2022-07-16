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Общество16 июля 2022 9:21

Минземимущество Татарстана выставит на торги автомобиль BMW X5 за 1,5 миллиона рублей

Пробег иномарки составляет 117 тысяч километров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Аукцион состоится 25 августа.

Аукцион состоится 25 августа.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Минземимущество Татарстана планирует выставить на торги кроссовер BMW X5 xDrive 50i 2010 года выпуска, внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2005 года и легковушку Ford Explorer 2012 года. Начальная цена первого авто - 1 505 000 рублей, второго - 288 тысяч рублей, третьего - 911 тысяч рублей.

Ведомство отмечает, что у BMW есть сколы и трещины на лобовом стекле, отсутствует задняя полка багажного отделения, комплект передних и задних брызговиков и АКБ. Пробег иномарки составляет 117 тысяч километров.

Аукцион состоится 25 августа.

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