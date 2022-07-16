Число заместителей премьер-министра Татарстана увеличено до 10

На место нового вице-премьера региона еще никто не назначен. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Татарстана решили увеличить число заместителей премьер-министра республики с 9 до 10. Изменение в соответствующий указ уже внес глава региона Рустам Минниханов. Они вступили в силу сразу после подписания документа.

Теперь правительство Татарстана должно привести в соответствие свои акты, а Кабмин республики - обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

Заметим, что на место нового вице-премьера региона еще никто не назначен.

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