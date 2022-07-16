На трассе в Марий Эл мотоциклист решил пойти на обгон и попал в смертельное ДТП

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 13:30 в пятницу, 15 июля, на 61 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Куженерском районе мотоцикл столкнулся с автомобилем «Газель Некст». По предварительным данным, 40-летний байкер, несмотря на непогоду, пошел на обгон и не справился с управлением.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался до приезда медиков, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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