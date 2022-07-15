На оздоровление реки Волга в Татарстане до 2024 года потратят 18 миллиардов рублей

Большая часть необходимых средств будет выделена из федерального бюджета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На проведение работ по оздоровлению реки Волга в Татарстане до 2024 года будет потрачено 18 миллиардов рублей. Большую часть этой суммы - 13 миллиардов - направят из федерального бюджета, заявил глава Минэкологии республики Александр Шадриков на заседании Госсовета региона.

На эти деньги в Татарстане планируется построить и реконструировать 13 очистных сооружений и ликвидировать два объекта накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волге. Среди последних - бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти, отметил министр.

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