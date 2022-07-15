С марта в Татарстане было отменено более двух тысяч проверок бизнеса

Запрет на проверки введен для того, чтобы предприниматели могли сконцентрировать усилия на работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С марта в России действует мораторий на поверки бизнеса. За это время в Татарстане было отменено более двух тысяч проверок.

- Количество проверок, проведенных республиканскими органами контроля, в 1 полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось в 8,3 раза, - говорят в пресс-службе регионального министерства экономики.

Отметим, что мораторий на проверки предприятий IT-сферы будет действовать ближайшие три года, а предприятий иных сфер - до конца текущего года. Такое решение было принято правительством страны для того, чтобы снизит административную нагрузку и позволит бизнесу сконцентрировать усилия на своей деятельности.

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