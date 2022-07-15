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Общество15 июля 2022 13:42

С марта в Татарстане было отменено более двух тысяч проверок бизнеса

До конца года в России действует мораторий на подобные процедуры
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Запрет на проверки введен для того, чтобы предприниматели могли сконцентрировать усилия на работе.

Запрет на проверки введен для того, чтобы предприниматели могли сконцентрировать усилия на работе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С марта в России действует мораторий на поверки бизнеса. За это время в Татарстане было отменено более двух тысяч проверок.

- Количество проверок, проведенных республиканскими органами контроля, в 1 полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось в 8,3 раза, - говорят в пресс-службе регионального министерства экономики.

Отметим, что мораторий на проверки предприятий IT-сферы будет действовать ближайшие три года, а предприятий иных сфер - до конца текущего года. Такое решение было принято правительством страны для того, чтобы снизит административную нагрузку и позволит бизнесу сконцентрировать усилия на своей деятельности.

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