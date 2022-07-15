В 34-м комплексе Набережных Челнов возведут новую школу на 1,5 тысячи детей

Учреждение расположится на месте бывшего гаражный кооператив. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, что в 34-м комплексе Набережных Челнов возведут новую школу, рассчитанную на 1,5 тысячи учеников. Она расположится на площади порядка пяти гектар, где некогда находился гаражный кооператив «Комсомолец».

К строительству учреждения планируется приступить в текущем году - сразу после того, как появится источник финансирования. Работы должны занять не более 9-10 месяцев.

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что ранее в 34-м комплексе был построен детский сад, а до того - множество многоквартирных домов.

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