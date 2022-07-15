Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июля 2022 11:24

Ряд учреждений Набережных Челнов разом получил анонимные сообщения с угрозами

В городе прошла массовая эвакуация
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На местах работают правоохранители.

На местах работают правоохранители.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром в пятницу, 14 июля, в ряд детсадов, больниц, госучреждений и организаций Набережных Челнов поступили анонимные сообщения с угрозами. Сотрудников и детей оперативно эвакуировали, на место были вызваны экстренные службы и полиция.

- Работают компетентные службы. Идет проверка. После этого информация будет доведена до аудитории, - говорят в пресс-службе администрации города.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram