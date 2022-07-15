Ряд учреждений Набережных Челнов разом получил анонимные сообщения с угрозами

На местах работают правоохранители. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром в пятницу, 14 июля, в ряд детсадов, больниц, госучреждений и организаций Набережных Челнов поступили анонимные сообщения с угрозами. Сотрудников и детей оперативно эвакуировали, на место были вызваны экстренные службы и полиция.

- Работают компетентные службы. Идет проверка. После этого информация будет доведена до аудитории, - говорят в пресс-службе администрации города.

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