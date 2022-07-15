Тело мужчины, который выпал из лодки в Рыбно-Слободском районе, нашли рыбаки

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

В Рыбно-Слободском районе завершены поиски 48-летнего мужчины, который выпал из лодки на реке Кама в районе села Масловка 13 июля. Тело мужчины в воде обнаружили местные рыбаки. Пропавшего сына опознал отец, сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, во время поисков мужчины была обследована береговая линия, ближайшие буи и участок акватории в пределах берега общей протяженность в 20 километров. Водолазы искали пропавшего на площади порядка трех тысяч квадратных метров.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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