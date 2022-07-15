Власти Набережных Челнов начали изымать участки под строительство Московского проспекта

В скором времени будет выкуплена земля площадью в 320 «квадратов» в СНТ «Юбилейный» Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Набережных Челнов начали изымать дачные участки для строительства на их месте Московского проспекта. Руководитель Исполкома города Фарид Салахов подписал первое постановление, согласно которому в скором времени будет выкуплена земля площадью в 320 «квадратов» в СНТ «Юбилейный».

По данным chelny-biz, на пути продолжения Московского проспекта находятся 13 участков, которые планируется изъять. Их владельцы могут получить в общей сумме порядка девяти миллионов рублей. Однако не исключено, что эти цифры будут скорректированы.

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