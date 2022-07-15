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Общество15 июля 2022 10:06

Вода на пяти пляжах Татарстана не соответствует гигиеническим требованиям

Четыре из них находятся в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В скором времени в этих местах будут установлены аншлаги о запрете купания.

В скором времени в этих местах будут установлены аншлаги о запрете купания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Татарстана сообщает, что вода на пяти пляжах Татарстана не соответствует гигиеническим требования. Речь идет о четырех городских пляжах Казани («Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Озеро Глубокое») и городском пляже Менделеевска.

Специалисты уточняют, что на озере Глубокое вода не соответствует микробиологическим показателям, а во всех остальных случаях - санитарно-химическим.

- Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания, - говорят в пресс-службе управления.

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