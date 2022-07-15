В Татарстане полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

О задержании гражданина сообщено инициаторам розыска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участковые ОМВД России по Высокогорскому району ехали по трассе мимо жилого массива Киндери, когда заметили автомобиль BMW, стоявший на обочине с включенными аварийками. Полицейские решили помочь водителю и остановились.

Водитель объяснил, что во время поездки иномарка сломалась и заглохла. Однако в процессе разговора он так нервничал, что правоохранители решили проверить мужчину и его пассажиров.

Выяснилось, что один из пассажиров - 39-летний мужчина - находится в федеральном розыске по подозрению в краже, совершенной во Владимирской области. Он был задержан и доставлен в изолятор временного содержания.

- В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка о возможной причастности данных граждан к противоправной деятельности, - сообщает МВД по Татарстану.

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