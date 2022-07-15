Клиенты банка «Открытие» удлинили сроки вкладов

Впервые с марта клиенты банка «Открытие» резко сократили долю краткосрочных вкладов сроком на три месяца. В июне доля вновь открытых краткосрочных депозитов составила всего 5% по сравнению с 35-40% в марте-мае.

На фоне стабилизации финансовой ситуации в России еще в мае доля вкладов в банке «Открытие» сроком на год увеличилась по сравнению с апрелем в три раза — с 8% до 24%. Но тогда наибольшую часть вкладов - 40% - составляли именно краткосрочные депозиты сроком на 3 месяца.

Уменьшение доли краткосрочных вкладов до 5% в июне свидетельствует о том, что вкладчики предпочитали зафиксировать повышенные ставки по депозитам на длительный срок, предвосхищая их потенциальное дальнейшее снижение.

Большую часть вкладов клиенты предпочитали открывать в дистанционных каналах. В июне в ДБО было открыто 56% новых вкладов против 49% в апреле и 51% в мае. Это напрямую связано с возрастом клиентов. Доля клиентов до 60 лет, которые традиционно чаще открывают депозиты онлайн, выросла в июне в банке с 48 до 52%.

При этом средний размер вклада, открываемого онлайн, ниже, чем у оформленных в офисе: 588 тысяч рублей против 750 тысяч рублей.

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам одни из самых привлекательных на рынке ставок по депозитам. По вкладу «Надежный» доходность на срок 3, 6 и 12 месяцев составляет 8% годовых. Ставки по вкладу «Надежный партнер» – для клиентов, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard – достигают 8,2% годовых. Ставки действуют при получении процентов в конце срока.

Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов «Открытие» можно ознакомиться на сайте банка.