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Здоровье15 июля 2022 12:00

За сутки COVID-19 подтвердился у 42 жителей Татарстана

Вместе с тем в республике были выписаны 12 переболевших вирусом человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 10,1%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 10,1%.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 42 новых случая COVID-19, госпитализировали 57 зараженных и выписали 12 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 15 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 169 жителей республики, 149 684 из которых выздоровели, а 1 996 - скончались. По последним данным коллективный иммунитет местных жителей к болезни составляет 10,1%.

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