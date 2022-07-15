Коммунальщики ликвидируют последствия ливня в Казани

По вопросам неисправности ливневок горожане могут обращаться в Комитет внешнего благоустройства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате ливня, который обрушился на Казань вечером в четверг, 14 июля, и дождей, которые прошли в ряде районов ночью, некоторые улицы затопило. Сейчас последствия непогоды в городе устраняются коммунальными службами.

Так, например, с 4:30 рабочие очищают участки сетей ливневой канализации. Работы уже проведены на площади Тысячелетия и улицах Шаляпина, Ботаническая, Дубравная, проспект Победы и Копылова.

В исполкоме столицы Татарстана замечают, что по вопросам неисправности ливневок горожане могут обращаться в Комитет внешнего благоустройства по телефонам: +7(843)294-83-55, +7(843)294-83-56, +7(843)294-83-83 (приемная), +7(843)555-07-96 (диспетчерская).

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram