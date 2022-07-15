В Азнакаевском районе иномарка вылетела в кювет и опрокинулась, водитель погибла на месте

ДТП произошло на 30 километре автодороги Лениногорск-Азнакаево. Фото: ГИБДД Татарстана

В четверг, 14 июля, на 30 километре автодороги Лениногорск-Азнакаево автомобиль Chery съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 51-летняя женщина за рулем иномарки не выбрала безопасную скорость движения.

От полученных травм водитель скончалась на месте. В ГИБДД Татарстана отмечают, что женщина могла выжить, если бы была пристегнута ремнем безопасности.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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