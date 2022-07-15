Средняя зарплата казанцев позволяет им покупать по 202 шаурмы в месяц

Средняя стоимость шаурмы в Казани составляет 240 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассчитан индекс шаурмы для каждого города-миллионика России. Проще говоря, аналитики выяснили, сколько порций этого блюда может приобрести житель того или иного города на свою месячную зарплату.

На первом месте москвичи, которые могут позволить себе по 406 порций шаурмы за 298 рублей в месяц. Казанцы же - на 12 месте. Если житель столицы Татарстана решит спустить всю зарплату на шаурму, то ему хватит денег на 202 порции при средней стоимости блюда в 240 рублей, сообщает 2ГИС.

Отметим также, что по данным сервиса, в Казани шаурма не такая вкусная, как в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Воронеже и Уфе, но вкуснее, чем в Волгограде, Перми и Омске.

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