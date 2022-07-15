Банк «Открытие» улучшил условия «Ипотеки по двум документам»

Банк «Открытие» отменил надбавку за опцию «Ипотека по двум документам» и снизил размер первоначального взноса в зависимости от программы.

Надбавка за оформление «Ипотека по двум документам» составляла 0,5-2 процентных пункта в зависимости от программы. Теперь минимальная ставка при покупке квартиры на первичном и вторичном рынке, а также при рефинансировании ранее взятой ипотеки — 10,69% годовых. Получить ипотеку на капитальный ремонт и другие цели под залог имеющейся в собственности квартиры можно по ставке от 12,49%.

При использовании опции также уменьшен первоначальный взнос с 30% до 15% в случае оформления ипотеки по льготным программам, и до 20% — при кредитовании в рамках классических программ.

Опция «Ипотека по двум документам» позволяет оформить заявку на ипотечный кредит по паспорту и второму документу на выбор клиента: СНИЛС, водительскому удостоверению, загранпаспорту или удостоверению личности сотрудника федеральных органов власти.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн, с возможностью получения оперативного предварительного решения.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.