Дорогу от Ленинского проспекта до улицы Луначарского в Йошкар-Оле откроют в сентябре

Магистральная улица поможет разгрузить поток движения и распределить транспорт из центра города, уверены власти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Йошкар-Оле продолжается строительство магистральной дороги от Ленинского проспекта до улицы Луначарского. На данный момент первый этап работ выполнен на 80%. Открытие движения запланировано на сентябрь текущего года.

Первый заместитель Председателя Правительства Марий Эл Александр Сальников отметил, что магистральная улица поможет разгрузить поток движения и распределить транспорт из центра города. Кроме того, она даст толчок в развитии микрорайона Ширяйково.

Отметим, что на строительство первого этапа дороги было выделено 2,4 миллиарда рублей. Проведение работ в рамках второго этапа оценивается в 5,9 миллиарда рублей.

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