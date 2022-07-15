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Происшествия15 июля 2022 7:05

В Татарстане продолжаются поиски мужчины, который упал с лодки в реку Кама

Водолазы ищут пропавшего на площади порядка трех тысяч «квадратов»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Точное место произошедшего до сих пор не установлено.

Точное место произошедшего до сих пор не установлено.

Фото: МЧС Татарстана

На реке Кама в районе села Масловка Рыбно-Слободского района продолжаются поиски мужчины, который упал с лодки в воду в среду, 13 июля. На данный момент обследована береговая линия, ближайшие буи и участок акватории в пределах берега общей протяженность в 20 километров. Водолазы ищут пропавшего на площади порядка трех тысяч «квадратов».

- Также совместно с местными рыбаками провели поиск эхолотом около 1000 квадратных метров. Место аварии точно не установлено, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Поисковые работы продолжатся в пятницу, 15 июля.

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