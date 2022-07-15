В Татарстане продолжаются поиски мужчины, который упал с лодки в реку Кама

Точное место произошедшего до сих пор не установлено. Фото: МЧС Татарстана

На реке Кама в районе села Масловка Рыбно-Слободского района продолжаются поиски мужчины, который упал с лодки в воду в среду, 13 июля. На данный момент обследована береговая линия, ближайшие буи и участок акватории в пределах берега общей протяженность в 20 километров. Водолазы ищут пропавшего на площади порядка трех тысяч «квадратов».

- Также совместно с местными рыбаками провели поиск эхолотом около 1000 квадратных метров. Место аварии точно не установлено, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Поисковые работы продолжатся в пятницу, 15 июля.

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