Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, новыми судьями Верховного суда республики назначены Руслан Львов (экс-председатель горсуда в Нижнекамске) и Ильшат Тухватуллин (экс-глава Авиастроительного районного суда Казани). Судьей Кировского районного суда Казани стал Артем Бартенев, а судьей Московского районного суда города - Альмира Загидуллина.

На пост судьи Лаишевского районного суда Татарстана назначена Айгуль Бахтиева, на пост председателя Верхнеуслонского районного суда - Эльвира Нигматзянова, а на пост председателя Кайбицкого районного суда - Ольга Тюфтина.

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