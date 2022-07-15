Мухаметшин заявил, что власти Татарстана «не делают большой трагедии» из грядущего изменения наименования должности Минниханова

Фото: gossov.tatarstan.ru

Комментируя тот факт, что в скором времени должность президента Татарстана будет переименована, спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин заявил журналистам, что местные власти «не делают из этого большой трагедии». По его словам, осенью будет собрана рабочая группа, которая займется этим вопросом и «сделает все аккуратно».

Напомним, ранее на федеральном уровне было принято решение изменить наименование должности Рустама Минниханова в составе Госсовета России на «главу республики Татарстан». До 1 января 2023 года он должен стать официально «главой Татарстана» в Конституции региона.

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