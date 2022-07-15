Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2022 5:44

Жительница Зеленодольска через прокуратуру добилась предоставления ей жизненно необходимого лекарства

До того медики отказывались выписывать ей рецепт
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Зеленодольска страдает тяжелым заболеванием и нуждается в систематическом приеме лекарства. Однако, вопреки требованиям закона, медики отказывались выписывать ей рецепт и, как следствие, она не могла получить необходимый препарат. Тогда женщина обратилась в прокуратуру города.

Надзорное ведомство провело проверку и внесло в адрес руководителя медучреждения представление об устранении нарушений закона. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Лишь после этого горожанка получила жизненно необходимое лекарство.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram