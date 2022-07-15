Жительница Зеленодольска через прокуратуру добилась предоставления ей жизненно необходимого лекарства

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Зеленодольска страдает тяжелым заболеванием и нуждается в систематическом приеме лекарства. Однако, вопреки требованиям закона, медики отказывались выписывать ей рецепт и, как следствие, она не могла получить необходимый препарат. Тогда женщина обратилась в прокуратуру города.

Надзорное ведомство провело проверку и внесло в адрес руководителя медучреждения представление об устранении нарушений закона. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Лишь после этого горожанка получила жизненно необходимое лекарство.

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