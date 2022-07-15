В Казани откроется выставка о Свияжске

Фото: Национальный музей Татарстана

5 июля в Музее Горького и Шаляпина презентуют выставку «Очарованные Свияжском». Представлены будут картины трех казанских художников – Анатолия Егорова, Елены Бондарчук и Иннокентия Коробцова. Каждый из них по-своему видит уникальный остров-град.

Выставка оживит воспоминания тех, кто был в Свияжске. А те, кто не был, наверняка захотят посетить это живописное место.

Каждый из трех живописцев – членов Союза художников России и Татарстана – не мыслит свою судьбу без острова. Свияжск для них – место духовной силы, продолжения традиций православной культуры.

В картинах Анатолия Егорова – лауреата Государственной премии имени Тукая 2022 года – мы видим уютный, в чем-то былинный мир. Здесь рядом живут человек и среда, и жизнь невозможна без любви к ближнему.

Работы Елены Бондарчук подчёркивают красоту привычных ландшафтов. Обращение к живописи – одна из граней ее творческой натуры.

Свияжск Иннокентия Коробцова выделяется историзмом восприятия. Художник старается донести до зрителя восхищение древними храмами и речными просторами. Его остров – это место легенд и миражей.

Открытие выставки запланировано на 16:00 часов.

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