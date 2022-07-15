В Марий Эл водитель крана задел линии электропередач и погиб от удара током

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: следственное управление СКР по Марий Эл

В четверг, 14 июля, в одной из деревень Медведевского района было обнаружено тело 44-летнего водителя крана-манипулятора. По предварительным данным, во время выгрузки железобетонных колец мужчина задел строй крана линии электропередач и погиб от поражении электрическим током.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщает следственное управление СКР по Марий Эл.

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