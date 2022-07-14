Владелец теплохода, который затонул в Татарстане, объявлен в розыск

По факту произошедшего на реке Волга возбуждено два уголовных дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что следователи разыскивают владельца теплохода «Казанец-1», затонувшего в реке Волга у поселка Аракчино в Татарстане 10 июля. Речь идет о некоем Михаиле Морозове, о местоположении которого не известно ничего с того дня, как судно ушло под воду.

Напомним, по факту произошедшего возбуждено два уголовных дела: Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Организатор поездки на теплоходе отравлен под домашний арест, а капитан судна находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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