Организатор поездки на теплоходе, который затонул в Татарстане, отправлен под домашний арест

По факту произошедшего на реке Волга возбуждено два уголовных дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 14 июля, суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в затоплении теплохода «Казанец-1» в Татарстане - организатору поездки Владимиру Казакову. Он отправлен под домашний арест вплоть до 9 сентября.

Капитан судна, в свою очередь, будет находится под подпиской о невыезде и надлежащей поведении.

- Расследование уголовного дела продолжается. Его ход находится на контроле руководства следственного управления, - говорят в пресс-службе Центрального Межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Сейчас идут поиски владельца затонувшего теплохода.

Напомним, по версии следствия, «Казанец 1» затонул 10 июля по пути следствия к причалу лодочной станции «Волжская Гавань» на 1300 километре судового хода реки у поселка Аракчино. В этот момент на борту находились 28 пассажиров и два члена экипажа, хотя допустимая пассажировместимость теплохода составляла только 15 человек.

В какой-то момент судно стало сильно крениться на левый борт и погружаться в воду. Оно затонуло за 15 минут. Люди были эвакуированы. Никто не пострадал.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела: «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Среди предварительных причин затопления теплоход: перегруз судна, его техническая неисправность и нарушение экипажем правил эксплуатации теплохода.

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