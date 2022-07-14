В Марий Эл автомобиль раздавил мужчину, который его ремонтировал

Подробности произошедшего выясняются. Фото: Марийская аварийно-спасательная служба

Вечером в среду, 13 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в поселке Лесной Медведевского района на мужчину во время ремонта упал автомобиль УАЗ. Прибывшие на место спасатели подняли машину при помощи гидравлического инструмента, после чего извлекли тело погибшего, сообщает Марийская аварийно-спасательная служба.

Подробности произошедшего выясняются.

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