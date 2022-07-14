Сейчас работы проводится в рамках пилотного проекта.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В 2022 году со дна рек в Татарстане поднимут 13 затонувших судов. Об этом в ходе заседании Госсовета республики заявил глава Минэкологии региона Александр Шадриков.
В дальнейшем со дна водоемов Татарстана планируется поднять и утилизировать еще 62 судна. Пока же работы проводится в рамках пилотного проекта, заметил министр.
По словам Шадрикова, в ходе поднятия судов могут возникнуть проблемы, в том числе с имущественным правом. Они будут решаться.
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