Сейчас работы проводится в рамках пилотного проекта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году со дна рек в Татарстане поднимут 13 затонувших судов. Об этом в ходе заседании Госсовета республики заявил глава Минэкологии региона Александр Шадриков.

В дальнейшем со дна водоемов Татарстана планируется поднять и утилизировать еще 62 судна. Пока же работы проводится в рамках пилотного проекта, заметил министр.

По словам Шадрикова, в ходе поднятия судов могут возникнуть проблемы, в том числе с имущественным правом. Они будут решаться.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram