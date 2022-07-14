Ночью в Нижнекамске загорелась квартира, мужчина на балконе просил о помощи

Предварительная причина произошедшего - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Фото: МЧС Татарстана

Около 1:35 в четверг, 14 июля, на втором этаже дома №12 по улице Химиков в Нижнекамске загорелась квартира. Спустя шесть минут на место прибыли пожарные. К тому моменту на улицу самостоятельно эвакуировались 10 жильцов.

На балконе горящей квартиры пожарные увидели мужчину, который просил о помощи. Чтобы помочь ему спуститься, они установили лестницу. Когда горожанин был в безопасности, его передали медикам.

Пожарные же по той же лестнице поднялись на балкон, откуда принялись тушить горящую квартиру. К 1:46 возгорание было ликвидировано. Огонь уничтожил кухонный гарнитур и закоптил стены.

- Площадь пожара составила три квадратных метра. Погибших и пострадавших нет, - говорят в МЧС Татарстана.

Предварительная причина произошедшего - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Площадь возгорания составила три квадратных метрах. Фото: МЧС Татарстана

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