Село Сиктерме-Хузангаево в Татарстане переименуют в Сиктерме

Необходимые документы скоро будут направлены в федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии для проведения экспертизы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Стало известно, что село Сиктерме-Хузангаево в Алькеевском районе Татарстане все-таки изменит свое название на Сиктерме. Такое решение было принято на заседании Госсовета республики. «За» проголосовали 73 депутата, «против» - четверо, воздержался - один.

По словам главы района Александра Никожина, 101 из 196 жителей села также отдают свое предпочтение историческому названию населенного пункта, а именно - Сиктерме.

В скором времени документы будут направлены в федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии для проведения экспертизы. Окончательное решение о переименовании села примут в правительстве России.

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