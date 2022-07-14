Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июля 2022 10:01

В Рыбно-Слободском районе ищут тело мужчины, который выпал из лодки в реку и утонул

Трагедия произошла вечером 13 июля у села Масловка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Пустое судно было обнаружено в 50 метрах от берега.

Пустое судно было обнаружено в 50 метрах от берега.

Фото: МЧС Татарстана

Около 18:55 в среду, 13 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у села Масловка Рыбно-Слободского района 48-летний мужчины выпал из лодки в реку Кама и утонул. Пустое судно находилось в 50 метрах от берега.

Прибывшие на место спасатели обследовали береговую зону и участок акватории в пределах берега общей протяженностью восемь километров. Тело мужчины найдено не было. Поиски продолжаются, сообщает МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram