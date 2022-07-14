В Рыбно-Слободском районе ищут тело мужчины, который выпал из лодки в реку и утонул

Пустое судно было обнаружено в 50 метрах от берега. Фото: МЧС Татарстана

Около 18:55 в среду, 13 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у села Масловка Рыбно-Слободского района 48-летний мужчины выпал из лодки в реку Кама и утонул. Пустое судно находилось в 50 метрах от берега.

Прибывшие на место спасатели обследовали береговую зону и участок акватории в пределах берега общей протяженностью восемь километров. Тело мужчины найдено не было. Поиски продолжаются, сообщает МЧС Татарстана.

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