Как выбрать роутер для дома

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Когда играет роль поколение Wi-Fi

На сегодняшний день существует шесть поколений Wi-Fi, однако не во всех случаях есть необходимость брать роутер именно с последним. Например, если мы живете один в студии и используете только смартфон и ноутбук для работы и просмотра роликов, то вам будет достаточно Wi-Fi 4. Но если вы смотрите фильмы в высоком разрешении, играете в игры с реалистичной графикой и живете в доме или в квартире, где несколько комнат, лучше выбрать Wi-Fi 5 или Wi-Fi 6. Последнее поколение поддерживает в разы больше устройств, поэтому если у вас в семье много человек или вы активный пользователь технологии “умный дом” — это ваш вариант.

Какой выбрать диапазон

При выборе роутера вы заметите, что встречаются две частоты. 5 ГГц обеспечивает высокую скорость сигнала при условии отсутствия препятствий в виде толстых бетонных стен. Обратите внимание, что если вы используете старую технику, она скорее всего не поддерживает такой диапазон. При 2.4 ГГц сигнал менее мощный, зато хорошо проходит сквозь стены. Но лучшим выбором будут двухдиапазонные роутеры: они обеспечивают стабильный сигнал без разрывов.

На что влияет количество “усиков”

Некоторые маршрутизаторы имеют внутренние антенны. За счет этого они компактнее и выглядят эстетичнее, но платой за это будет менее мощный сигнал. Для установки роутера с внешними антеннами понадобится больше места, но вы будете уверены в хорошем соединении без разрывов. Количество “усиков” напрямую влияет на мощность маршрутизатора, но если вы не заядлый геймер или не используете одновременно большое количество устройств, то обычной семье вполне подойдет роутер с 4 - 6 антеннами.

Как определить нужную скорость

Чаще всего встречаются два стандарта скорости передачи данных: Fast Ethernet — до 100 Мбит/с и Gigabit Ethernet — до 1 Гбит/с. Убедитесь в наличие второго стандарта, если играете в онлайн-игры, смотрите фильмы в 4К или часто скачиваете объемные файлы. И не забудьте проверить, поддерживает ли ваш провайдер скорость выше 100 Мбит/с.

Для чего служат разъемы

Помимо WAN-порта для непосредственной связи с провайдеров, на маршрутизаторах расположены LAN-порты для соединения с техникой напрямую. Обратите внимание на их количество, если в ваших планах подключать сразу несколько устройств через провод. Также в некоторых роутерах есть специальные разъем для сим-карты или USB-модема. Это ваша подстраховка на случай, если пропадет проводной интернет. Поэтому если такое случается, выбирайте маршрутизатор с поддержкой 3G/4G.

Какой роутер выбрать для большого жилья

Если вы живете в отдельном доме или квартире, где несколько комнат с бетонными стенами, отличным решением для бесперебойной работы интернета будет покупка Mesh-системы. Она состоит из нескольких блоков, которые можно поставить в разные концы квартиры или этаже здания, и обеспечит стабильный сигнал даже при перемещении на площади. Подобную систему можно “собрать” и самостоятельно. Для это нужно просто купить два одинаковых маршрутизатора. Большинство производителей уже поддерживают такую опцию.

На что еще стоит обратить внимание

По возможности стоит приобрести роутер с встроенной технологией защиты, которая не даст зайти на вредоносные сайты. Для этого посмотрите, указан ли в характеристиках протокол безопасности WPA2, а еще лучше — WPA3. А наличие функции родительского контроля поможет ограничить на конкретном устройстве время, проведенное в сети. Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами. Опыт других покупателей подскажет, насколько просто настроить конкретную модель или не снижает ли она скорость.

Сколько стоит роутер

Обычный маршрутизатор для решения простых задач в квартиру-студию обойдется в пределах 2000 рублей. Стоимость роутера с двумя диапазонами, поколением Wi-Fi 6 и хорошим рейтингом для семьи из нескольких активных пользователей гаджетами уже будет начинаться от 5000 рублей. За готовую Mesh-систему из двух бесшовных маршрутизаторов для большой квартиры или дома придется отдать 20000 рублей в среднем. Игровые роутеры можно встретить от 10 до нескольких сотен тысяч рублей.

Какие маршрутизаторы самые популярные

По данным отдела закупок интернет-магазина Ситилинк, в последнее время чаще всего покупатели выбирают следующие модели:

TP-LINK Archer C80, AC1900

TP-LINK Archer C6, AC1200

MIKROTIK hAP ac2, AC1200

KEENETIC Giga, AX1800

KEENETIC Extra, AC1200