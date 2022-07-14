В здании администрации Агрыза обнаружено тело убитой женщины

По версии следствия, мужчина несколько раз ударил супругу ножом в грудь и спину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 13 июля, в здании администрации города Агрыз было обнаружено тело 61-летней женщины-вахтера со множественными колото-резаными ранениями груди и спины. В убийстве признался ее муж.

По версии следствия, подозреваемый пришел на работу к супруге, где между ними произошла ссора на почве ревности. В какой-то момент мужчина ушел домой, взял нож, вернулся к жене и несколько раз ударил ее. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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