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Общество14 июля 2022 9:30

Движение по улице Фучика в Казани будет ограничено для личного транспорта на 20 дней

Участок от улицы Минская до улицы Закиева будет перекрыт 15 июля
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Алина АЛМАКАЕВА
Объехать участок можно через проспект Победы.

Объехать участок можно через проспект Победы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 15 июля, в Казани на 20 дней ограничат движение по проезжей части улицы Фучика для личного транспорта. Речь идет об участке от улицы Минская до улицы Закиева. Причина этого - строительство временной объездной дороги, необходимой на время моста при Вознесенском тракте.

Движение будет восстановлено 4 августа. До тех пор водители смогут объезжать закрытый участок через проспект Победы. Общественный же транспорт ограничения не затронут.

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