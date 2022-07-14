Новым нападающим казанского «Ак барса» стал Александр Радулов

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Даллас».

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» заключил двухлетний контракт с 36-летним нападающим Александром Радуловым. В прошлом сезоне спортсмен выступал за «Даллас», провел 74 матча и набрал 22 очка.

- Это прирожденный лидер, своей игрой и поведением он может завести и скамейку, и трибуны, - считает генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин.

По словам самого Радулова, «Ак Барс» - клуб с сильным тренерским составом, где все на высшем уровне.

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