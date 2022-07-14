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Общество14 июля 2022 6:27

В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Лаврентьева

Все дело в проведении работ по прокладке сетей водоснабжения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Движение будет открыто 8 августа.

Движение будет открыто 8 августа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 18 июля по 8 августа в Казани будет ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Лаврентьева. Речь идет об участке возле дома №1. Там будут проводиться работы по прокладке сетей водоснабжения, говорят в Комитете внешнего благоустройства города.

Горожанам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

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