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Спорт14 июля 2022 6:04

Данис Зарипов подписал контракт с «Ак Барсом» еще на один год

Спортсмен мечтает завершить карьеру с Кубком Гагарина
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Хоккеисту в этом году исполнился 41 год. Фото: ak-bars.ru

Хоккеисту в этом году исполнился 41 год. Фото: ak-bars.ru

В среду, 13 июля, казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с капитаном команды Данисом Зариповым еще на год - до конца сезона 2022/2023. По словам 41-летнего спортсмена, он мечтает завершить карьеру с Кубком Гагарина, в получить его в прошлый раз казанцам не удалось.

- Для меня всегда было честью играть в цветах «Ак Барса», представлять Казань и Татарстан. Благодарю клуб за сделанное предложение, а болельщиков − за постоянную поддержку. В новом сезоне мы приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань, - приводит слова Зарипова пресс-служба клуба.

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