В Казани четыре дня не будут курсировать троллейбусы №№6, 8 и 12

Причина этого - строительство квартальных сетей теплоснабжения на улице Салимжанова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С четверга, 14 июля, в Казани временно закрыто движение троллейбусов №№6, 8 и 12. Причина этого - строительство квартальных сетей теплоснабжения на улице Салимжанова, сообщает Комитет по транспорту города.

Работа общественного транспорта будет возобновлена спустя четыре дня - 18 июля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram