В Казани четыре дня не будут курсировать троллейбусы №№6, 8 и 12

Причина этого - строительство квартальных сетей теплоснабжения на улице Салимжанова.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С четверга, 14 июля, в Казани временно закрыто движение троллейбусов №№6, 8 и 12. Причина этого - строительство квартальных сетей теплоснабжения на улице Салимжанова, сообщает Комитет по транспорту города.
Работа общественного транспорта будет возобновлена спустя четыре дня - 18 июля.
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