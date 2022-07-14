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Общество14 июля 2022 5:47

В Казани четыре дня не будут курсировать троллейбусы №№6, 8 и 12

Движение общественного транспорта будет восстановлено 18 июля
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина этого - строительство квартальных сетей теплоснабжения на улице Салимжанова.

Причина этого - строительство квартальных сетей теплоснабжения на улице Салимжанова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С четверга, 14 июля, в Казани временно закрыто движение троллейбусов №№6, 8 и 12. Причина этого - строительство квартальных сетей теплоснабжения на улице Салимжанова, сообщает Комитет по транспорту города.

Работа общественного транспорта будет возобновлена спустя четыре дня - 18 июля.

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