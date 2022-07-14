В Заинске будут судить компанию мужчин, устроивших массовую драку в кафе на улице Ленина

Расследование уголовного дела завершено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29 жителей Заинска в возрасте от 18 до 34 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По версии следствия, ночью на 1 августа 2021 года в одном из кафе по улице Ленина поссорились двое из обвиняемых. Конфликт перерос в драку, к которой подключились знакомые мужчин - всего несколько десятков человек. Пятерым из них на тот момент не было 18 лет.

Утверждается, что в ходе массовой драки злоумышленники использовали стулья, бутылки и ножи. В результате их действий пострадали несколько человек, в том числе посетители заведения.

- В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлено 29 участников драки. Уголовное преследование в отношении остальных выделено в отдельное производство, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

Сейчас восемь обвиняемых находятся в СИЗО, 14 - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В скором времени все они предстанут перед судом.

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