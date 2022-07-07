Казанца осудили на 15 лет за секс-насилие над дочерью сожительницы

О злоумышленнике в полицию сообщила бабушка девочки. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

38-летнего казанца признали виновным в секс-насилии над дочерью сожительницы и хранении наркотиков. Мужчина приговорен к 15 годам колонии строго режима.

Суд установил, что с февраля по июнь 2021 года казанец, оставаясь наедине с шестилетней девочкой, совершал над ней секс-насилие. В какой-то момент о происходящем узнала бабушка ребенка, заметившая изменения в поведении внучки. Женщина сообщила о преступлении в полицию. В ходе обыска в квартире злоумышленника было обнаружены наркотики, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram