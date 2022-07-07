СУ СКР по Татарстану: мужчина до смерти избил сожительницу, которая его приревновала

Обстоятельства преступления устанавливаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летнего жителя села Мамыково Нурлатского района подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, вследствие чего та скончалась. По версии следствия, 4 июля к паре пришла подруга, которая пригласила их сходить за грибами. Мужчина согласился, а его возлюбленная отказалась, так как была пьяна.

Обвиняемый с подругой собрали грибы, продали их, купили бутылку самогона и выпили ее. Когда мужчина вернулся домой, сожительница начала его ревновать. В ответ он избил женщину, утверждают следователи.

Когда потерпевшая стала жаловаться на плохое самочувствие, мужчина пошел за лекарствами. Когда он вернулся домой, сожительница была уже мертва.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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