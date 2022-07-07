Главу одной из нефтесервисных компаний Бугульмы обвиняют в неуплате 249 миллионов рублей налогов

По версии следствия, бизнесмен направил в налоговую декларацию с ложными сведениями. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего руководителя нефтесервисной компании в Бугульме. По версии следствия, в период с января 2016 по март 2021 года мужчина отправил в налоговую декларацию с ложными сведениями о финансово-хозяйственных отношениях с 24 юрлицами. В итоге ему удалось уклониться от уплаты более 249 миллионов рублей налогов.

В скором времени обвиняемый предстанет перед судом, сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, ранее мы писали о 46-летнем руководителе одной из строительных компаний Казани, которого обвиняют в схожем преступлении. Следователи считают, что по той же схеме ему удалось уклониться от уплаты 65 миллионов рублей налогов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram