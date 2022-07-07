Татарстан вошел в число регионов-лидеров по использованию «гаражной амнистии»

Активнее всего программой пользуются жители Набережных Челнов, Казани и Альметьевского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 10 месяцев действия в России «гаражной амнистии» жители Татарстана оформили в собственность 1,8 тысячи гаражей и 1,2 тысячи земельных участков. По темпам реализации программы республика входит в регионы-лидеры, заявила журналистам начальник отдела госрегистрации недвижимости управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева.

Она также отметила, что активнее всего «гаражной амнистией» в республике пользуются жители Набережных Челнов, Казани и Альметьевского района.

Напомним, воспользовавшись «гаражной амнистией», люди могут оформить права собственности на землю под гаражом или земельный участок по упрощенной схеме.

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