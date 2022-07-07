В выходные в Татарстане будет жара до +33 градусов

По предварительному прогнозу погоды, в начале будущей недели в республике прохладнее не станет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жара, которая установилась в Татарстане, будет набирать оборты в выходные, 9 и 10 июля. И в субботу, и в воскресенье синоптики обещают от +14 до +19 градусов ночью и от +28 до +33 градусов днем. Местами в республике возможны грозы и дожди, но лишь кратковременные. Порывы ветра в такие моменты могут достигнуть 20 м/с.

По предварительному прогнозу погоды, в начале будущей недели в республике также будет жарко, столбики термометров останутся на отметке около +31 градуса.

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