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Общество7 июля 2022 12:18

В Альметьевске ввели бесплатный пересадочный тариф

Воспользоваться им могут только обладатели транспортных карт
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Алина АЛМАКАЕВА
Пересесть с автобуса на троллейбус или наоборот бесплатно можно в течение часа.

Пересесть с автобуса на троллейбус или наоборот бесплатно можно в течение часа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 7 июля в Альметьевске начал действовать новый пересадочный тариф. С помощью него можно бесплатно пересесть с автобуса на троллейбус или наоборот в течение часа. Сделать это могут только обладатели транспортных карт, сообщает «Татар-информ».

Такой пересадочный тариф введен из-за того, что в городе не сильно развита транспортная сеть.

Отмечается, что в городе также появились новые проездные - на 10 поездок. Они ориентированы на тех, кто редко пользуется общественным транспортом.

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